Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٠ صباحاً
ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على ملعب مولينيو بمدينة ولفرهامبتون، ضمن الدور الخامس من منافسات المسابقة.

وسجل أهداف ليفربول أندرو روبرتسون في الدقيقة (51)، ومحمد صلاح في الدقيقة (53)، وكورتيس جونز في الدقيقة (74)، فيما أحرز هوانغ هي تشان هدف ولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة (91).

قد يهمّك أيضاً
ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي

ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي

ليلة سقوط ليفربول.. نوتنغهام يدك شباك الريدز بثلاثية

ليلة سقوط ليفربول.. نوتنغهام يدك شباك الريدز بثلاثية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد