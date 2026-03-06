ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على ملعب مولينيو بمدينة ولفرهامبتون، ضمن الدور الخامس من منافسات المسابقة.

وسجل أهداف ليفربول أندرو روبرتسون في الدقيقة (51)، ومحمد صلاح في الدقيقة (53)، وكورتيس جونز في الدقيقة (74)، فيما أحرز هوانغ هي تشان هدف ولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة (91).