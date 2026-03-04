Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10692.69 نقطة

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٧ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10692.69 نقطة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (126.95) نقطة، ليصل إلى مستوى (10692.69) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (321) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (257) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (10) شركات.

قد يهمّك أيضاً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط

وكانت أسهم شركات اللجين، والأبحاث والإعلام، وطباعة وتغليف، وأنابيب، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وإعمار، واتحاد الخليج الأهلية، والغاز، وبي اس اف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(2.32%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والإنماء، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلية، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (85.22) نقطة، ليصل إلى مستوى (22382.53) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (15) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.2) مليون سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد