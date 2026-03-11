Icon

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة Icon ضمن مشروع محمد بن سلمان.. تجديد مسجد القلعة يوثق إرث الدولة السعودية Icon إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل Icon الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم Icon #يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع Icon الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان Icon سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام Icon الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم Icon الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية Icon هيئة التراث ترصد 18 تجاوزًا ومخالفة على مواقع التراث الثقافي خلال فبراير 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٧ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (11.95) نقطة، ليصل إلى مستوى (10942) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (224) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (78) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (179) شركة.

قد يهمّك أيضاً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10930.05 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10930.05 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10776.32 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10776.32 نقطة

وكانت أسهم شركات صالح الراشد، وردتال، وإعمار، وزجاج، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جازدكو، ومرافق، وسايكو، والموسى، والآمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (14.44%) و(8.86%)، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والكيميائية، والصناعات الكهربائية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وصالح الرشيد، والأهلي والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (42.92) نقطة، ليصل إلى مستوى (22237.93) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (12) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.4) مليون سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10930.05 نقطة
السوق

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند...

السوق
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10776.32 نقطة
السوق

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند...

السوق