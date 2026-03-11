مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (11.95) نقطة، ليصل إلى مستوى (10942) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (224) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (78) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (179) شركة.

وكانت أسهم شركات صالح الراشد، وردتال، وإعمار، وزجاج، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جازدكو، ومرافق، وسايكو، والموسى، والآمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (14.44%) و(8.86%)، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والكيميائية، والصناعات الكهربائية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وصالح الرشيد، والأهلي والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (42.92) نقطة، ليصل إلى مستوى (22237.93) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (12) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.4) مليون سهم.