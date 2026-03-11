مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة ضمن مشروع محمد بن سلمان.. تجديد مسجد القلعة يوثق إرث الدولة السعودية إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم #يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية هيئة التراث ترصد 18 تجاوزًا ومخالفة على مواقع التراث الثقافي خلال فبراير 2026
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (11.95) نقطة، ليصل إلى مستوى (10942) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (224) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (78) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (179) شركة.
وكانت أسهم شركات صالح الراشد، وردتال، وإعمار، وزجاج، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جازدكو، ومرافق، وسايكو، والموسى، والآمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (14.44%) و(8.86%)، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والكيميائية، والصناعات الكهربائية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وصالح الرشيد، والأهلي والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (42.92) نقطة، ليصل إلى مستوى (22237.93) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (12) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.4) مليون سهم.