Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة | أمطار على العاصمة الرياض | وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة | الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا | رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية | تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا | حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة | أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" | روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر | باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11076 نقطة

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٣ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (13.93) نقطة، ليصل إلى مستوى (11076.40) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (199) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (150) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (107) شركات.
وكانت أسهم شركات صالح الراشد، وبوان، وأنعام القابضة، ولجام للرياضة، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والصقر للتأمين، والمصافي، ومحطة البناء، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(4.52%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأنابيب، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وصالح الراشد، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (32.65) نقطة، ليصل إلى مستوى (22751.82) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (20) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.5) مليون سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

