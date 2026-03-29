مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11076 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (13.93) نقطة، ليصل إلى مستوى (11076.40) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (199) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (150) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (107) شركات.

وكانت أسهم شركات صالح الراشد، وبوان، وأنعام القابضة، ولجام للرياضة، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والصقر للتأمين، والمصافي، ومحطة البناء، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(4.52%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأنابيب، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وصالح الراشد، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (32.65) نقطة، ليصل إلى مستوى (22751.82) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (20) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.5) مليون سهم.