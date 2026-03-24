بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، إيران إلى الانخراط بجدية وبنيّة حسنة في مفاوضات، تهدف إلى الحرب وخفض التصعيد في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، وذلك عقب محادثة أجراها مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.
وكتب ماكرون عبر منصة إكس: “دعوتُ إيران إلى الانخراط بنيّة حسنة في مفاوضات، من أجل فتح مسار لخفض التصعيد وتوفير إطار عمل لتلبية تطلعات المجتمع الدولي بشأن برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، فضلاً عن أنشطتها لزعزعة الاستقرار الإقليمي”.
وكان ماكرون قد دعا قبل ذلك إسرائيل، إلى منع المزيد من تصعيد النزاع في لبنان واغتنام الفرصة لإجراء مناقشات مباشرة بين البلدين، وذلك خلال محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.