ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، إيران إلى الانخراط بجدية وبنيّة حسنة في مفاوضات، تهدف إلى الحرب وخفض التصعيد في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، وذلك عقب محادثة أجراها مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس: “دعوتُ إيران إلى الانخراط بنيّة حسنة في مفاوضات، من أجل فتح مسار لخفض التصعيد وتوفير إطار عمل لتلبية تطلعات المجتمع الدولي بشأن برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، فضلاً عن أنشطتها لزعزعة الاستقرار الإقليمي”.

وكان ماكرون قد دعا قبل ذلك إسرائيل، إلى منع المزيد من تصعيد النزاع في لبنان واغتنام الفرصة لإجراء مناقشات مباشرة بين البلدين، وذلك خلال محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

