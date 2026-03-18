ماكرون يقترح هدنة في الضربات على البنى المدنية خاصة في مجال الطاقة

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدنة في الضربات على البنى المدنية خاصة في مجال الطاقة.

وفي وقت سابق، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، من أن أي عملية برية إسرائيلية في لبنان ستكون لها تداعيات كارثية، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.

وأشار إلى أن فرنسا تعمل على عقد لقاء قد يكون “تاريخيًا” بين الحكومة اللبنانية ونظيرتها الإسرائيلية، في إطار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر.

وأكد بارو، أن فرنسا وألمانيا تدعوان إلى التهدئة وتجنّب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة الدفع نحو الحلول السياسية لتفادي تفاقم الأوضاع.