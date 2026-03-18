ماكرون يقترح هدنة في الضربات على البنى المدنية خاصة في مجال الطاقة

إغلاق مؤقت لطريق الملك فهد بالرياض لتنفيذ أعمال مشروع المسار الرياضي الهلال يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على الأهلي ضبط مقيم ومخالف لممارستهما التسول في تبوك السعودية نموذج للاستقرار في المنطقة.. أي ادعاءات مغرضة لا تعدو كونها تضليلاً يائساً مصر تدين الاعتداءات الآثمة على المملكة ودول الخليج تهيئة 772 جامعًا ومصلى لاستقبال المصلّين في عيد الفطر بالشرقية الداخلية تحذر من تداول الشائعات والمقاطع المجهولة فيصل بن فرحان يبحث مع وزيري خارجية الأردن وتركيا مستجدات الأوضاع بالمنطقة لا صحة لمقاطع استهداف مواقع بالرياض.. السعودية آمنة ومستقرة أكثر من 278 ألف ساعة تطوعية بمشاركة 23 ألف متطوع خلال رمضان
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدنة في الضربات على البنى المدنية خاصة في مجال الطاقة.
وفي وقت سابق، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، من أن أي عملية برية إسرائيلية في لبنان ستكون لها تداعيات كارثية، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.
وأشار إلى أن فرنسا تعمل على عقد لقاء قد يكون “تاريخيًا” بين الحكومة اللبنانية ونظيرتها الإسرائيلية، في إطار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر.
وأكد بارو، أن فرنسا وألمانيا تدعوان إلى التهدئة وتجنّب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة الدفع نحو الحلول السياسية لتفادي تفاقم الأوضاع.