Icon

ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض Icon عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم Icon ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز” Icon مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية Icon القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم Icon أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد Icon المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة Icon القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ مساءً
ماليزيا ترفع الدعم الحكومي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم، أن الحكومة رفعت حجم الدعم المالي من حوالي 700 مليون رينغيت إلى 3.2 مليارات رينغيت في أقل من أسبوع، في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية الناجم عن الصراع في غرب آسيا.

وقال أنور إبراهيم: “إن حماية رفاهية المواطنين والتجار تبقى أولوية للحكومة في ظل حالة عدم اليقين”، مبينًا أن الدعم يتيح للماليزيين دفع أقل من أسعار السوق الكاملة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط مرتبط بتعطل مضيق هرمز، أحد الطرق الرئيسة لنقل النفط العالمي، مشيرًا إلى أن ماليزيا، رغم كونها دولة منتجة للنفط، تتأثر بالأزمة لأنها تستورد كميات أكبر من النفط مما تصدر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد