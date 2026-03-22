ماليزيا ترفع الدعم الحكومي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمي

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم، أن الحكومة رفعت حجم الدعم المالي من حوالي 700 مليون رينغيت إلى 3.2 مليارات رينغيت في أقل من أسبوع، في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية الناجم عن الصراع في غرب آسيا.
وقال أنور إبراهيم: “إن حماية رفاهية المواطنين والتجار تبقى أولوية للحكومة في ظل حالة عدم اليقين”، مبينًا أن الدعم يتيح للماليزيين دفع أقل من أسعار السوق الكاملة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط مرتبط بتعطل مضيق هرمز، أحد الطرق الرئيسة لنقل النفط العالمي، مشيرًا إلى أن ماليزيا، رغم كونها دولة منتجة للنفط، تتأثر بالأزمة لأنها تستورد كميات أكبر من النفط مما تصدر.