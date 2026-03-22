Icon

مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
للمرة التاسعة في تاريخه

مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق فريق مانشستر سيتي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره أرسنال بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي احتضنها مساء اليوم ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن.

وسجل هدفي اللقاء اللاعب الإنجليزي أورايلي في الدقيقتين (60) و(64)، ليحسم اللقاء لصالح فريقه ويحصد أولى بطولات الكرة الإنجليزية في الموسم الحالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد