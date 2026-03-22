مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية

حقق فريق مانشستر سيتي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره أرسنال بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي احتضنها مساء اليوم ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن.

وسجل هدفي اللقاء اللاعب الإنجليزي أورايلي في الدقيقتين (60) و(64)، ليحسم اللقاء لصالح فريقه ويحصد أولى بطولات الكرة الإنجليزية في الموسم الحالي.