مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم

اكتسى مبنى إمارة منطقة جازان ومباني المحافظات بالمنطقة باللون الأخضر وراية التوحيد، احتفاءً بيوم العلم.
ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة.