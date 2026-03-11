Icon

مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم Icon السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن Icon الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم Icon فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة Icon البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني Icon الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد Icon اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الشرقية Icon الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج Icon الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج Icon دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اكتسى مبنى إمارة منطقة جازان ومباني المحافظات بالمنطقة باللون الأخضر وراية التوحيد، احتفاءً بيوم العلم.

قد يهمّك أيضاً
الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم

الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم

أمانة حائل تزيّن شوارع وميادين المدينة بالأعلام احتفاءً بيوم العلم

أمانة حائل تزيّن شوارع وميادين المدينة بالأعلام احتفاءً بيوم العلم

ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية
السعودية

أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم...

السعودية
اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم العلم”
السعودية

اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم...

السعودية
احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان
السعودية

احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف...

السعودية
نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية بمناسبة يوم العلم
السعودية

نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم...

السعودية
مكتبة المؤسس تحتفي بيوم العلم بمعرض فني تشكيلي بعنوان “في حب الأخضر”
السعودية

مكتبة المؤسس تحتفي بيوم العلم بمعرض فني...

السعودية
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
السعودية

أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 

السعودية
الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم
السعودية

الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي...

السعودية
مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم
السعودية

مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر...

السعودية