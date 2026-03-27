الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٥ مساءً
مبيعات شركات السيارات الصينية تستعيد الزخم في أوروبا
المواطن - واس

استعادت شركات صناعة السيارات الصينية الزخم في أوروبا خلال فبراير الماضي، مما يزيد الضغط على شركات السيارات الغربية بعد تباطؤ مبيعاتها لفترة قصيرة في مستهل العام الجاري.
وقالت شركة “داتافورس” الرائدة في مجال جمع البيانات والأبحاث: إن العلامات التجارية التي تقودها شركتا “بي.واي.دي” و”تشيجيانج ليبموتر تكنولوجي” استحوذت على 16% من تسجيلات السيارات الهجين في أوروبا الشهر الماضي، بزيادة 1 % مقارنة بشهر يناير، كما ارتفعت حصتها بين السيارات الكهربائية بالكامل بواقع نقطتين مئويتين لتصل إلى 14%.
تأتي هذه المكاسب في أعقاب تسجيل رقم قياسي عام 2025، عندما أصبحت طرازات مثل “أومودا5″ و”جايكو7” أكثر انتشارًا في جميع أنحاء أوروبا.
وأضافت داتافورس، أن شركات السيارات الصينية توسّع شبكات التجّار التابعة لها وتقدم خصومات ضخمة، حيث استفادت من شريحة المستهلكين المهتمين بالسعر، وسيطرت على 8% من إجمالي السوق في فبراير الماضي، أي ما يقارب ضعف حصتها العام الماضي التي بلغت 4.2%.

