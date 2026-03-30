متحدث الأرصاد: أبريل ذروة موسم الأمطار في المملكة

أوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن شهر أبريل يشهد ذروة موسم الأمطار في السعودية مع توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق.

ارتفاع الحرارة تدريجياً

وقال القحطاني لقناة “الإخبارية”: “ستشهد المناطق ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب فصل الصيف”.