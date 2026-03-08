متحدث وزارة الدفاع: إسقاط وتدمير 8 مسيرات خلال الساعات الماضية

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم إحباط محاولات استهداف بثلاث مسيّرات بعد إسقاطها في مدينة الرياض.

كما صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

وأضاف المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق الرياض.

