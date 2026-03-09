متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيرات

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف.

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهةً إلى حقل شيبة.

