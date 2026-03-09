Icon

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي Icon تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات Icon الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية Icon زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن Icon 5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان Icon رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج Icon الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت Icon البحرين تعلن حالة "القوة القاهرة" نتيجة الاعتداءات الإيرانية Icon إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي Icon خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة

متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيرات

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيرات
المواطن - واس

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف.

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهةً إلى حقل شيبة.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى...

متحدث وزارة الدفاع: إسقاط وتدمير 8 مسيرات خلال الساعات الماضية

متحدث وزارة الدفاع: إسقاط وتدمير 8 مسيرات خلال الساعات الماضية

