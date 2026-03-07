Icon

خلال شهر رمضان 1447هـ

متطوعو الدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٦ صباحاً
متطوعو الدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن
المواطن - واس

يشارك متطوعو الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، بتقديم أعمال الدفاع المدني والخدمات الإنسانية، والإرشاد في الحرمين الشريفين وساحاتهما.

وتأتي هذه المشاركة من خلال جهود المديرية العامة للدفاع المدني لتشجيع المشاركة في العمل التطوعي والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الأعمال التطوعية.

