متطوعو الدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

يشارك متطوعو الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، بتقديم أعمال الدفاع المدني والخدمات الإنسانية، والإرشاد في الحرمين الشريفين وساحاتهما.

وتأتي هذه المشاركة من خلال جهود المديرية العامة للدفاع المدني لتشجيع المشاركة في العمل التطوعي والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الأعمال التطوعية.