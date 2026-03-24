متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر

يستقطب متنزه النخيل بمحافظة حقل خلال أيام عيد الفطر الأهالي والزائرين، وذلك بوصفه أحد أبرز المواقع السياحية في المحافظة، التي تجمع تفاصيل الجمال والطبيعة، فضلًا عن موقعه وإطلالته المميزة على واجهة بحرية شمالية ساحرة، فيما يتربع على مساحة تقدر بـ 28 ألف متر مربع.

ويضم المتنزه بين جنباته مسطحات خضراء، وطُرقات مرصوفة بين الأشجار ذات انحناءات رائعة يرتادها المشاة، وهواة الدراجات الهوائية، كذلك يُعد خيارًا مفضلًا لقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء والاستمتاع بالجلوس تحت ظلال أشجار النخيل الباسقة، ونسائم البحر العليلة، فضلًا عما سبق يتسم شاطئ المتنزه بجمالية فريدة تكاملت مع المتنزه لتتشكل ملامح الجمال في مكان واحد، ويشتمل كذلك على مجاميع ألعاب ترفيهية مخصصة للأطفال وجلسات كما أنه مزود بالمرافق الخدمية من دورات للمياه، ومواقف للمركبات.

من جانبهم وصف بعض زوار المتنزه بأنه تحفة جمالية، بات مقصدًا للأهالي والزائرين للاستمتاع بالأجواء الربيعية وقضاء أوقات ماتعة بصحبة العائلة والأصدقاء بين أحضان الطبيعة وممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات، حيث يتوافد العائلات وكذلك الشباب، الذين تجذبهم رغبة الاستمتاع بالبحر والطبيعة.