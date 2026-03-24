Icon

بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية Icon ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب Icon الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 Icon العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني Icon مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران Icon مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز Icon الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر Icon متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر Icon عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي Icon محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
المواطن - واس

يستقطب متنزه النخيل بمحافظة حقل خلال أيام عيد الفطر الأهالي والزائرين، وذلك بوصفه أحد أبرز المواقع السياحية في المحافظة، التي تجمع تفاصيل الجمال والطبيعة، فضلًا عن موقعه وإطلالته المميزة على واجهة بحرية شمالية ساحرة، فيما يتربع على مساحة تقدر بـ 28 ألف متر مربع.

ويضم المتنزه بين جنباته مسطحات خضراء، وطُرقات مرصوفة بين الأشجار ذات انحناءات رائعة يرتادها المشاة، وهواة الدراجات الهوائية، كذلك يُعد خيارًا مفضلًا لقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء والاستمتاع بالجلوس تحت ظلال أشجار النخيل الباسقة، ونسائم البحر العليلة، فضلًا عما سبق يتسم شاطئ المتنزه بجمالية فريدة تكاملت مع المتنزه لتتشكل ملامح الجمال في مكان واحد، ويشتمل كذلك على مجاميع ألعاب ترفيهية مخصصة للأطفال وجلسات كما أنه مزود بالمرافق الخدمية من دورات للمياه، ومواقف للمركبات.

من جانبهم وصف بعض زوار المتنزه بأنه تحفة جمالية، بات مقصدًا للأهالي والزائرين للاستمتاع بالأجواء الربيعية وقضاء أوقات ماتعة بصحبة العائلة والأصدقاء بين أحضان الطبيعة وممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات، حيث يتوافد العائلات وكذلك الشباب، الذين تجذبهم رغبة الاستمتاع بالبحر والطبيعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد