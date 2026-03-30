متنزّه ربيع الصداوي.. وجهة طبيعية تعكس جمال الربيع بـ”حفر الباطن”

يتميز متنزّه “ربيع الصداوي” البري في محافظة حفر الباطن بتنوع النباتات والزهور البرية التي يجري اختيارها بعناية لتتناسب مع طبيعة الأجواء المحلية، وأبرزها الخزامى، والأقحوان، والديدحان، والبابونج البري، وشقائق النعمان.

ويعد المتنزّه من أبرز الوجهات الطبيعية التي تجذب الزوار خلال فصل الربيع، بفضل مساحته الشاسعة التي تتجاوز (25) ألف متر مربع، وتنوعه البيئي الفريد الذي يعكس جمال الطبيعة في المنطقة، إذ يجري اختيار توقيت البذر المناسب بالتزامن مع موسم الأمطار، مما ساهم في تقليل الحاجة إلى الري وتعزيز استدامة الغطاء النباتي.



وتعمل بلدية الصداوي، بالتعاون مع القطاع الخاص، على تعزيز الغطاء النباتي وتحسين البيئة المحلية، من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 60%، والسعي إلى تطوير المتنزّه بشكل مستمر، ليبقى وجهة مميزة تلبي تطلعات الزوار.

ويضم المتنزّه العديد من المرافق التي تلبي احتياجات العائلات والزوار، منها بيت شعر مخصص للضيافة، وألعاب للأطفال، ومظلات على طول الممشى، وسارية علم بارتفاع 35 مترًا، مُستقبلًا خلال أيام الإجازات ما بين 400 إلى 500 زائر يوميًا، مما يعكس الإقبال الكبير عليه كونه وجهة سياحية وترفيهية.

ويُعد متنزّه “ربيع الصداوي” من أهم المشاريع البيئية، من خلال مساهمته في تعزيز جمالية مركز الصداوي ورفع مستوى انتماء المجتمع المحلي لبيئته المحيطة، وتوفير فرص استثمارية جديدة، مما يعزز الحراك الاقتصادي والحيوي في المنطقة، ليبقى شاهدًا على روعة الطبيعة في المحافظة.