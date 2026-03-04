محافظ الطائف يكرّم الفائزين والفائزات في مسابقة “بالقرآن نسمو”

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الفائزين والفائزات في مسابقة “بالقرآن نسمو” لحفظ القرآن الكريم في موسمها الثاني، التي نظّمتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليّه، بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور.
وفي بداية الحفل رحّب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن العوفي بسمو محافظ الطائف، مثمّنًا تشريفه الحفل ودعمه المستمر للجمعية وبرامجها، واهتمامه بأبناء وبنات المحافظة من حفظة كتاب الله، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل حافزًا لمواصلة مسيرة التميز في خدمة القرآن الكريم وتعليمه.
وأوضح العوفي خلال كلمته أن الجمعية أعلنت فتح باب التسجيل في المسابقة لفئة الطلبة (بنين – بنات) ضمن أربعة فروع شملت: حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، مبينًا أن عدد المسجلين تجاوز (700) طالب وطالبة في مختلف الفروع، ما يعكس الإقبال الكبير على حفظ كتاب الله، مشيرًا إلى تأهل (50) طالبًا وطالبة إلى المرحلة النهائية، وأسفرت النتائج عن فوز (24) فائزًا وفائزة في فروع المسابقة المختلفة.