محمد بن زايد يزور مصابي الاعتداءات الإيرانية: سلامة المقيمين مسؤولية وأولوية 

زار رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، عدداً من المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم عقب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة.

وجاءت الزيارة في إطار حرصه على الوقوف على حالة المصابين وسير علاجهم، حيث التقى بهم وبأفراد عائلاتهم، وتبادل معهم الأحاديث الودية.

وينتمي المصابون إلى جنسيات مختلفة شملت الإماراتية والسودانية والإيرانية والباكستانية والهندية.

أنتم بين أهلكم وفي بلدكم

وأكد رئيس الإمارات خلال الزيارة أن سلامة جميع من يعيش على أرض الدولة تمثل أولوية قصوى، قائلاً: “أنتم بين أهلكم وفي بلدكم، وسلامتكم وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات مسؤولية وأمانة وتمثل لنا أولوية قصوى”.

وأشار إلى أن مثل هذه الظروف تكشف عن تماسك المجتمع الإماراتي ووعيه، من خلال تكاتف أفراده والتزامهم بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، وهو ما أسهم في دعم الجهود الوطنية للتعامل مع تداعيات الاعتداءات.

كما أعرب عن تقديره للطواقم الطبية التي تبذل جهوداً كبيرة في تقديم الرعاية للمصابين، مشيداً بعملهم المسؤول والمخلص في هذه الظروف.

من جانبهم، عبّر المصابون وعائلاتهم عن شكرهم وتقديرهم للزيارة، مثمنين اهتمام القيادة الإماراتية بالمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وكان عدد من المصابين قد غادروا المستشفى خلال الأيام الماضية بعد تلقيهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء.