محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

أعلن النجم المصري محمد صلاح رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وقال صلاح في في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: “مرحبا بالجميع، للأسف حان اليوم. هذا هو الجزء الأول من وداعي. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم”.

وأضاف: “أردت أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل قط مدى عمق ارتباط هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس بحياتي. ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف، إنه تاريخ، إنه روح. لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات لأي شخص ليس جزءاً من هذا النادي.”