محمية الغراميل بالعُلا.. تشكيلات صخرية شاهقة تعكس تنوّع المشهد الطبيعي

تحتضن محمية الغراميل بمحافظة العُلا تكوينات صخرية متباينة الأشكال، نحتتها عوامل التعرية عبر آلاف السنين، لتغدو أيقونة طبيعية فريدة تتجسّد فيها ملامح الجمال الصحراوي في مشهد بصري لافت.

وتُعدّ المحمية من أبرز المواقع الطبيعية في المملكة، لما تزخر به من تضاريس صخرية مدهشة تعكس تنوّع التكوينات الجيولوجية ودقة تشكّلها، حيث ترتفع أعمدتها الصخرية الشاهقة في تشكيلات متباينة، تُبرز ثراء البيئة الطبيعية في العُلا وتفرّدها.

وتشكّل محمية الغراميل وجهة سياحية بارزة، تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، لما توفره من تجربة فريدة تجمع بين سكون الطبيعة واتساع الأفق، إلى جانب كونها موقعًا مفضّلًا للمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي والدراسات الجيولوجية.

ورصدت عدسة “واس” مشاهد متعددة لتكوينات الغراميل الصخرية، التي تتنوّع في أحجامها وأشكالها، في لوحة طبيعية تعبّر عن ثراء المشهد البيئي وتنوّع عناصره.