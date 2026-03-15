مدني الرياض يخمد حريقًا في مضخة بمبنى بحي المحمدية ولا إصابات

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض حريقًا اندلع في مضخة داخل أحد المباني بحي المحمدية، نتيجة أعمال صيانة بالموقع.
وبحسب ما ذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، تمكنت الفرق من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الأجزاء الأخرى من المبنى، دون تسجيل أي إصابات.