مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 196 كرتون تمر في كابل 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (196) كرتون تمر على العائدين من باكستان وإيران إلى بلادهم في مخيم اللاجئين بمنطقة لواء بابا جان في ولاية كابُل بأفغانستان، استفاد منها (1,176) فردًا بواقع (196) أسرة، ضمن مشروع توزيع (4,000) كرتون تمر للشعب الأفغاني الشقيق للعام 2026م.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.