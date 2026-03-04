Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
استراتيجية إيران تقوم على زرع الفوضى وإثارة الفتنة في المنطقة

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: إيران تسرّع زوال نظامها بمهاجمة جيرانها

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ مساءً
مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: إيران تسرّع زوال نظامها بمهاجمة جيرانها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس سلوك إيران في المنطقة، معتبرة أن الحكومة الإيرانية تبرر زوالها من خلال شن هجمات عشوائية على دول الجوار.

وقالت كالاس، في تصريحات للصحافيين، الأربعاء، إن استراتيجية إيران تقوم على زرع الفوضى وإثارة الفتنة في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا النهج يسهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويقوض الاستقرار.

قد يهمّك أيضاً
البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

أهمية ضبط النفس

تأتي تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في وقت يدعو فيه الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكدت دول الاتحاد الـ27 في بيان مشترك ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى توسيع نطاق النزاع في المنطقة.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تداعيات التصعيد مع إيران على الاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة، خاصة مع تأثير التوترات في الخليج ومضيق هرمز على إمدادات النفط والغاز العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة في دبي
العالم

إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة...

العالم
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
العالم

صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في...

العالم
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية “غير مسبوقة” إذا ردّت
العالم

ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية “غير مسبوقة”...

العالم
الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
العالم

الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي...

العالم
مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية
العالم

مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة...

العالم
فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات...

أخبار رئيسية
العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل
العالم

العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية...

العالم
الصين تعلن إرسال موفد خاص للقيام بجهود وساطة في المنطقة
العالم

الصين تعلن إرسال موفد خاص للقيام بجهود...

العالم