مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: إيران تسرّع زوال نظامها بمهاجمة جيرانها

انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس سلوك إيران في المنطقة، معتبرة أن الحكومة الإيرانية تبرر زوالها من خلال شن هجمات عشوائية على دول الجوار.

وقالت كالاس، في تصريحات للصحافيين، الأربعاء، إن استراتيجية إيران تقوم على زرع الفوضى وإثارة الفتنة في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا النهج يسهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويقوض الاستقرار.

أهمية ضبط النفس

تأتي تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في وقت يدعو فيه الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكدت دول الاتحاد الـ27 في بيان مشترك ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى توسيع نطاق النزاع في المنطقة.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تداعيات التصعيد مع إيران على الاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة، خاصة مع تأثير التوترات في الخليج ومضيق هرمز على إمدادات النفط والغاز العالمية.