بدعم من مؤسسة الملك خالد بالشراكة البنك الأهلي السعودي

“مساعي” تفتح باب التسجيل في برنامج تمكين.. انطلاقة جديدة نحو التمكين المهني

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
“مساعي” تفتح باب التسجيل في برنامج تمكين.. انطلاقة جديدة نحو التمكين المهني
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جمعية مساعي الخيرية عن فتح باب التسجيل والاستقطاب في برنامج “تمكين”، وذلك بدعم من مؤسسة الملك خالد بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، في إطار جهودها المستمرة لتمكين الأفراد وتعزيز فرصهم في سوق العمل.

ويهدف برنامج “تمكين” إلى تأهيل المستفيدين لسوق العمل في قطاع المبيعات، من خلال تقديم برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية ورفع جاهزية المشاركين للالتحاق بالوظائف.

قد يهمّك أيضاً
مساعي تعقد اجتماعاتها العمومية وتناقش دمجها مع جمعية عُروى

مساعي تعقد اجتماعاتها العمومية وتناقش دمجها مع جمعية عُروى

مساعي تختتم برنامج “نماء واكتفاء 9” بتمكين 32 مستفيدة وتأهيلهن لسوق العمل

مساعي تختتم برنامج “نماء واكتفاء 9” بتمكين 32 مستفيدة وتأهيلهن لسوق العمل

ويتضمن البرنامج عددًا من المزايا، من أبرزها:

* الحصول على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب

* التدريب على أيدي كوادر متخصصة

* برنامج تدريبي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي

* تمكين المستفيدين من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة عالية

وأكدت الجمعية أن البرنامج متاح للجنسين، داعية الراغبين في الاستفادة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط المخصص، نظرًا لمحدودية المقاعد.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن مساعي الجمعية لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم الفئات المستفيدة عبر برامج نوعية تسهم في تحقيق الاستقلال المهني والاقتصادي.

