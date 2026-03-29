مسام ينزع 1.737 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2026م، من انتزاع (1.737) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (5) ألغام مضادة للأفراد، و(1.732) ذخيرة غير منفجرة.
ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (242) ذخيرة غير منفجرة، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت نزع الفريق (5) ألغام مضادة للأفراد، و(1.489) ذخيرة غير منفجرة.
وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مارس إلى (5.237) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (551.189) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.
وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.