مسام ينزع 1.765 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ مساءً
مسام ينزع 1.765 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2026م، من انتزاع (1.765) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (13) لغمًا مضادًا للأفراد، و(5) ألغام مضادة للدبابات، و(1.745) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونزع فريق “مسام” في محافظة حضرموت (12) لغمًا مضادًا للأفراد و(1.669) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المكلا، وفي محافظة حجة نزع الفريق لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية ميدي، ونزع (5) ألغام مضادة للدبابات و(76) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية مأرب بمحافظة مأرب.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير إلى (8.447) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (545.952) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

