Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
يقع حاليًا على يسار المتجه إلى منطقة جبل أحد

مسجد المستراح.. شاهد تاريخي مرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
مسجد المستراح.. شاهد تاريخي مرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة
المواطن - واس

يُعد مسجد المستراح، المعروف أيضًا بمسجد بني حارثة، من المساجد التاريخية البارزة في المدينة المنورة، إذ ارتبط بالسيرة النبوية، إذ بُني المسجد في ديار بني حارثة، التي امتدت من جهة العريض شرقًا حتى موضع المسجد غربًا، واتخذه بنو حارثة مسجدًا لهم في العهد النبوي.

ويُعرف المسجد باسم “المستراح” لما تناقله أهل المدينة من أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يستريح فيه ويصلي أثناء مروره لزيارة شهداء أحد، وقيل أيضًا إن تسميته جاءت لاستراحته فيه وهو متقلد درعين في طريقه إلى أُحد، ويرى بعض المؤرخين أن لفظ “مستراح” قد يكون وصفًا للمكان لا اسمًا رسميًا للمسجد.

ويقع المسجد حاليًا على يسار المتجه إلى منطقة جبل أحد، مُطلًا على شارع سيد الشهداء، ويبعد عن المسجد النبوي الشريف نحو 2,420 مترًا، فيما يفصل بينه وبين جبل أحد شمالًا نحو 1,560 مترًا.

ويمثل مسجد المستراح أحد المساجد المأثورة التي قيل إن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى فيها، ليبقى شاهدًا تاريخيًا على مراحل من السيرة النبوية، ومعلمًا عمرانيًا يحظى بالعناية ضمن جهود المحافظة على المواقع التاريخية في المدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد