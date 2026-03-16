مسجد سيد الشهداء بالمدينة المنورة.. مَعلمٌ بارز في ميدان أحد

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع وظائف شاغرة في شركة أرامكو
يقع مسجد سيد الشهداء شمال المسجد النبوي بنحو ثلاثة كيلومترات، بالقرب من جبل أحد ومقبرة شهداء أحد، في الموقع المرتبط بأحداث غزوة أحد التي وقعت في السنة الثالثة من الهجرة.
واستُحدث المسجد في رجب (1438هـ) بطراز معماري حديث على مساحة تقارب (54) ألف متر مربع، ويتسع لنحو (15) ألف مصلٍ، مع تهيئة ساحاته ومرافقه بالخدمات المساندة التي تخدم الزائرين وقاصدي المنطقة.
ويقع المسجد مقابل جبل الرماة، وهو هضبة صغيرة غرب جبل أحد ارتبطت بأحداث المعركة، ويعد الموقع ضمن نطاق المعالم المرتبطة بالسيرة النبوية التي يقصدها الزائرون في المدينة المنورة.