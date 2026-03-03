Icon

مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم بسلطنة عُمان

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم بسلطنة عُمان
المواطن - واس

تعرضت خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري بسلطنة عُمان للاستهداف بعددٍ من الطائرات المسيّرة.

وأفاد مصدر أمني عُماني، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية، بتعرض خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري للاستهداف بعددٍ من المسيّرات التي أصابت أحد الخزانات؛ حيث تمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتؤكد السلطنة إدانتها لهذا الاستهداف، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث.

كما أعلنت السلطات العمانية أمس, تعرض ناقلة نفط لهجوم بواسطة زورق مسير، ومقتل أحد أفراد طاقمها على بعد 52 ميلًا بحريًا قبالة سواحل العاصمة مسقط.

