مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم بسلطنة عُمان

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
تعرضت خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري بسلطنة عُمان للاستهداف بعددٍ من الطائرات المسيّرة.
وأفاد مصدر أمني عُماني، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية، بتعرض خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري للاستهداف بعددٍ من المسيّرات التي أصابت أحد الخزانات؛ حيث تمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وتؤكد السلطنة إدانتها لهذا الاستهداف، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث.
كما أعلنت السلطات العمانية أمس, تعرض ناقلة نفط لهجوم بواسطة زورق مسير، ومقتل أحد أفراد طاقمها على بعد 52 ميلًا بحريًا قبالة سواحل العاصمة مسقط.