Icon

ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة Icon ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري Icon مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة Icon أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان Icon مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي Icon إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية Icon ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي Icon ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية Icon ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية Icon ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
في المدينة المنورة

مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي

الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٩ صباحاً
مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يواصل مشروع حافلات المدينة التابع لهيئة تطوير المدينة المنورة تعزيز منظومة النقل في المدينة المنورة، من خلال تكامل خدمات النقل العام والنقل الترددي ضمن شبكة تشغيلية موحدة، تسهم في توفير تجربة تنقّل ميسّرة وآمنة للسكان والزوار، خاصة خلال المواسم التي تشهد كثافة عالية.

ويأتي النقل الترددي كخدمة تشغيلية تعتمد على مسار محدد وثابت، ونقاط توقف معتمدة، وتردد زمني منتظم، حيث تنطلق الحافلات كل عدة دقائق وفق جدول دقيق ومنظم، وذلك خلال شهر رمضان وموسم الحج والمناسبات الوطنية، بهدف تنظيم الحركة المرورية وخدمة نقاط الجذب والمسارات ذات الكثافة العالية بكفاءة.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق خدمة النقل الترددي لماراثون “معالم المدينة المنورة”

إطلاق خدمة النقل الترددي لماراثون “معالم المدينة المنورة”

حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025

حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من...

ويعمل النقل العام على مدى العام عبر شبكة من المسارات المتنوعة التي تغطي أحياء ومناطق متعددة داخل المدينة المنورة، من خلال محطات منتشرة وجداول تشغيل مختلفة بحسب كل خط، بما يتيح مرونة في توزيع الخدمة وتلبية احتياجات المستفيدين اليومية.
ويعكس المشروع اهتمام هيئة تطوير المدينة المنورة بتطوير خدمات النقل الحضري، ورفع مستوى التكامل بين أنماط التنقّل المختلفة، بما يدعم إستراتيجيتها الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للنقل في المدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد