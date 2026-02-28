ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة
يواصل مشروع حافلات المدينة التابع لهيئة تطوير المدينة المنورة تعزيز منظومة النقل في المدينة المنورة، من خلال تكامل خدمات النقل العام والنقل الترددي ضمن شبكة تشغيلية موحدة، تسهم في توفير تجربة تنقّل ميسّرة وآمنة للسكان والزوار، خاصة خلال المواسم التي تشهد كثافة عالية.
ويأتي النقل الترددي كخدمة تشغيلية تعتمد على مسار محدد وثابت، ونقاط توقف معتمدة، وتردد زمني منتظم، حيث تنطلق الحافلات كل عدة دقائق وفق جدول دقيق ومنظم، وذلك خلال شهر رمضان وموسم الحج والمناسبات الوطنية، بهدف تنظيم الحركة المرورية وخدمة نقاط الجذب والمسارات ذات الكثافة العالية بكفاءة.
ويعمل النقل العام على مدى العام عبر شبكة من المسارات المتنوعة التي تغطي أحياء ومناطق متعددة داخل المدينة المنورة، من خلال محطات منتشرة وجداول تشغيل مختلفة بحسب كل خط، بما يتيح مرونة في توزيع الخدمة وتلبية احتياجات المستفيدين اليومية.
ويعكس المشروع اهتمام هيئة تطوير المدينة المنورة بتطوير خدمات النقل الحضري، ورفع مستوى التكامل بين أنماط التنقّل المختلفة، بما يدعم إستراتيجيتها الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للنقل في المدينة المنورة.