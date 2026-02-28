مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي

يواصل مشروع حافلات المدينة التابع لهيئة تطوير المدينة المنورة تعزيز منظومة النقل في المدينة المنورة، من خلال تكامل خدمات النقل العام والنقل الترددي ضمن شبكة تشغيلية موحدة، تسهم في توفير تجربة تنقّل ميسّرة وآمنة للسكان والزوار، خاصة خلال المواسم التي تشهد كثافة عالية.

ويأتي النقل الترددي كخدمة تشغيلية تعتمد على مسار محدد وثابت، ونقاط توقف معتمدة، وتردد زمني منتظم، حيث تنطلق الحافلات كل عدة دقائق وفق جدول دقيق ومنظم، وذلك خلال شهر رمضان وموسم الحج والمناسبات الوطنية، بهدف تنظيم الحركة المرورية وخدمة نقاط الجذب والمسارات ذات الكثافة العالية بكفاءة.

ويعمل النقل العام على مدى العام عبر شبكة من المسارات المتنوعة التي تغطي أحياء ومناطق متعددة داخل المدينة المنورة، من خلال محطات منتشرة وجداول تشغيل مختلفة بحسب كل خط، بما يتيح مرونة في توزيع الخدمة وتلبية احتياجات المستفيدين اليومية.

ويعكس المشروع اهتمام هيئة تطوير المدينة المنورة بتطوير خدمات النقل الحضري، ورفع مستوى التكامل بين أنماط التنقّل المختلفة، بما يدعم إستراتيجيتها الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للنقل في المدينة المنورة.