مشروع محمد بن سلمان يُبرز مسجد الزرقاء في ثرمداء بوصفه شاهدًا على التاريخ

يواصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية أعماله في تطوير وتأهيل الجوامع العريقة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز حضورها الديني والثقافي، ويحفظ طابعها المعماري الأصيل، ضمن إطار الجهود الوطنية الرامية إلى صون المساجد التاريخية وإبراز قيمتها الحضارية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي مسجد الزرقاء في بلدة ثرمداء بمنطقة الرياض ضمن المساجد التي طوّرها المشروع بوصفها شاهدًا على تاريخ العمارة الدينية في المنطقة.

ويقع مسجد الزرقاء شمال بلدة ثرمداء القديمة على الطريق الرابط بين محافظتي ثرمداء وشقراء، فيما تتبع ثرمداء إداريًا لمحافظة مرات بمنطقة الرياض, ويبعد المسجد نحو 5.5 كيلومترات عن محافظة مرات، وقد سُمّي بهذا الاسم نسبةً إلى مزرعة نخيل مجاورة له تُعرف باسم “الزرقاء”، التي ارتبط اسمها بالموقع منذ القدم.

تاريخ بناء المسجد

وتعود فترة بناء المسجد إلى عهد الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله، وذلك ما بين عامي 1259هـ و1282هـ (1843م – 1865م)، ليكون أحد المساجد التي عاصرت مراحل مهمة من تاريخ المنطقة، وقد شهد المسجد لاحقًا أعمال تطوير في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، في إطار العناية بالمساجد التاريخية والمحافظة على دورها الديني في المجتمع.

ويعكس مسجد الزرقاء ملامح العمارة النجدية التقليدية؛ إذ شُيّد باستخدام الطين والحجر، فيما استُخدم خشب الأثل وسعف النخيل في تسقيفه، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 326 مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 100 مصلٍّ.

ويتكوّن المسجد من عدة عناصر معمارية رئيسة تشمل بيتًا للصلاة، وسرحة (فناءً خارجيًا)، وخلوة أرضية، وميضأة، إضافة إلى بئر وحوض وغرفة مخصصة للاستحمام، كما تتوسطه منارة مربعة الشكل تقع في الجهة الشمالية، يبلغ ارتفاعها نحو 11.29 مترًا، وتشكل أحد أبرز معالمه المعمارية.

ويمثّل مسجد الزرقاء أحد الشواهد العمرانية التي تعكس تاريخ الحياة الدينية والاجتماعية في بلدة ثرمداء، حيث كان مقصدًا للأهالي لأداء الصلوات ومكانًا يجتمعون فيه لمناقشة شؤونهم اليومية، بما يعكس الدور المتجذر للمساجد في حياة المجتمع المحلي.

ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء التقليدية والتقنيات الحديثة، بما يمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، مع الحفاظ على الخصائص المعمارية والتراثية الأصيلة لكل مسجد، كما تُنفذ أعمال التطوير بواسطة شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية، وبإشراف مهندسين سعوديين لضمان المحافظة على الهوية العمرانية التاريخية للمساجد.

وينطلق المشروع من أربعة أهداف إستراتيجية، تتمثل في تأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة أصالتها العمرانية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، بما يسهم في إبراز الإرث العمراني للمملكة والمحافظة عليه للأجيال القادمة.