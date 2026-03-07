مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء اجتياح إعصار لأمريكا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى بعدما ضرب إعصار بلدة في ولاية ميشيجان أمس، بحسب السلطات الأمريكية.

واجتاحت عواصف قوية جميع أنحاء الولاية، مما أدى إلى انهيار سقف أحد المتاجر، وتطاير أجزاء من مبنى تخزين وسقوط الأشجار مع إصدار تحذيرات من الإعصار عبر الجزء الجنوبي من الولاية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة برانش: “إنه تم الإبلاغ عن 12 إصابة وثلاثة وفيّات بعد أن ضرب إعصار على ما يبدو منطقة “يونيون ليك”.