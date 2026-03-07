Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء اجتياح إعصار لأمريكا

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء اجتياح إعصار لأمريكا
المواطن - فريق التحرير

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى بعدما ضرب إعصار بلدة في ولاية ميشيجان أمس، بحسب السلطات الأمريكية.

واجتاحت عواصف قوية جميع أنحاء الولاية، مما أدى إلى انهيار سقف أحد المتاجر، وتطاير أجزاء من مبنى تخزين وسقوط الأشجار مع إصدار تحذيرات من الإعصار عبر الجزء الجنوبي من الولاية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة برانش: “إنه تم الإبلاغ عن 12 إصابة وثلاثة وفيّات بعد أن ضرب إعصار على ما يبدو منطقة “يونيون ليك”.

