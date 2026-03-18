مصرف قطر المركزي يثبت سعر الفائدة

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر.

وأكد المصرف، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع “QCBDR” عند نسبة 3.85%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف “QCBLR” عند نسبة 4.35%، كما أبقى سعر إعادة الشراء “QCB Repo Rate” عند نسبة 4.10%.

المركزي الكويتي والقطري والبحريني والإماراتي يرفعون الفائدة 25 نقطة أساس

مصرف قطر المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

