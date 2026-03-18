مصرف قطر المركزي يثبت سعر الفائدة

قطر تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران إحباط محاولة هجوم بمسيّرة ثانية على أحد معامل الغاز بالمنطقة الشرقية تهيّئة 176 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر لعام 1447هـ بنجران السعودية: نواصل جهودنا لتعزيز أمن الملاحة البحرية إصابة 4 مقيمين وأضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بالرياض الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بـ5 صواريخ باليستية قطر للطاقة: أضرار جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي مطارات المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار تجهيز 664 جامعًا لصلاة عيد الفطر في حائل
قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر.
وأكد المصرف، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع “QCBDR” عند نسبة 3.85%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف “QCBLR” عند نسبة 4.35%، كما أبقى سعر إعادة الشراء “QCB Repo Rate” عند نسبة 4.10%.