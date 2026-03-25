مصر تؤكد تضامنها الكامل والمُطلق مع دول الخليج في مواجهة اعتداءات إيران

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، التزام مصر الراسخ بالدفع نحو المسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار، مشددًا على موقف بلاده الثابت بالتضامن المطلق مع أشقائها من دول الخليج والأردن والعراق، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة موسعة عقدها وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان، اليوم بمقر وزارة الخارجية مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر، لإيضاح مستجدات الموقف المصري، إزاء التطورات المتلاحقة والتصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية، على أن أمن الخليج يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا الرفض القاطع لأي مساس بأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة، وحرص بلاده على تقديم مصر جميع أشكال الدعم لأشقائها وتسخير جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب.

وتناول الوزير عبدالعاطي الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر بين الولايات المتحدة وإيران لتشجيع مسار تفاوضي بين البلدين، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للإسهام في خفض التصعيد والتوتر وذلك لتجنيب الإقليم فوضى شاملة وتفادي ركود اقتصادي عالمي.

وأدان وزير الخارجية المصري سياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية، مشيرًا إلى التحركات المكثفة التي تتم مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما يشمل تنفيذ جميع الاستحقاقات وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وفق جداول زمنية محددة.

وفيما يخص الشأن اللبناني، جدد الوزير عبدالعاطي إدانته للتوغلات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشددًا على ضرورة تطبيق القرار 1701 دوّن انتقائية، ودعم مصر لقرارات حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كافة أراضيها.

وبالنسبة للأزمة في السودان، استعرض وزير الخارجية الجهود المكثفة التي تبذلها مصر في إطار الرباعية، وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة، للدفع نحو إقرار هدنة إنسانية عاجلة تؤسس لوقف شامل لإطلاق النار، وتفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة للأزمة.

وأشار الوزير إلى وجود خطوط حمراء مصرية واضحة لا تقبل المساومة، في مقدمتها الرفض القاطع لأي مساس بوحدة السودان وسلامة أراضيه تحت أي ظرف، والرفض التام لوضع الدولة الوطنية السودانية ومؤسساتها على قدم المساواة مع ميليشيات.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تكرس جميع جهودها للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، وتدعم بشكل كامل مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة أية محاولات لزعزعة استقرار السودان أو النيل من سيادته.

من جانبه، أكد وزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان، أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق بموضوعية، مشيرًا إلى أن الموقف الوجودي الراهن يبرز التطابق والتنسيق الكامل بين مصر وأشقائها في الخليج، محذرًا من الانسياق وراء بعض الأصوات ومحاولات إثارة الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي لا تعكس ثوابت السياسات الرسمية الراسخة.

وشهدت جلسة الإحاطة الرد على عدد كبير من أسئلة الحضور، والتي شملت موضوعات متنوعة من بينها التصعيد العسكري في المنطقة، والأوضاع في لبنان والسودان، والأمن المائي المصري، وعلاقات مصر مع الشركاء الدوليين، وغيرها من الموضوعات الأخرى.