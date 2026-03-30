مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
نجحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في حل أزمة نقل جثامين عدد من المواطنين المصريين المقيمين في الكويت الذين وافتهم المنية خلال الأيام الماضية لأسباب طبيعية وطبية، حيث تم اليوم شحن ١٠ جثامين إلى مصر عبر رحلة طيران شارتر.
وأكدت الخارجية أن حالات الوفاة للمصريين ليس لها علاقة بحرب إيران والتوترات في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية، صباح الاثنين، نجحت جهود الوزارة في تسيير عودة ٣١٩ مواطناً مصرياً من مخالفي الإقامة والمفرج عنهم، جواً من الكويت إلى القاهرة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج وحرص الوزارة على تقديم الرعاية القنصلية اللازمة لهم.
وفي هذا السياق، صرّح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، بأن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل التعامل السريع مع أوضاع المصريين في الكويت، مشيدًا بالتنسيق المتميز مع كل من السلطات الكويتية والسعودية، والذي أسهم كذلك في دخول عدة آلاف من المصريين العالقين في الكويت إلى الأراضي السعودية عبر المنافذ الحدودية بين البلدين.