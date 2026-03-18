أعلن الطيران المدني السعودي، مساء اليوم الأربعاء، أن مطارات المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار.

وأكدت الهيئة العامة لـ الطيران المدني؛ أن المملكة تُسخر إمكاناتها كافة لدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطارات المملكة.

واتخذت شركات طيران خليجية عقب موافقة الحكومة السعودية، مطارات المملكة منصة لتسيير رحلات مئات المسافرين العالقين في مؤشر يؤكد متانة البنية التحتية لمنشآت الطيران السعودية باعتبارها مركزاً جوياً عالمياً، إذ تشير إحصاءات عام 2025 إلى وجود نمو قياسي في الحركة الجوية في السعودية، متجاوزة بذلك جميع المعدلات الإقليمية، بنسبة نمو بلغت 9.6% في أعداد المسافرين، وبالتالي تعزز مكانتها بوصفها واحدة من أسرع أسواق الطيران نمواً وتطوراً في العالم.