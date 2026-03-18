Icon

مطارات المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
مطارات المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الطيران المدني السعودي، مساء اليوم الأربعاء، أن مطارات المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار.

وأكدت الهيئة العامة لـ الطيران المدني؛ أن المملكة تُسخر إمكاناتها كافة لدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطارات المملكة.

واتخذت شركات طيران خليجية عقب موافقة الحكومة السعودية، مطارات المملكة منصة لتسيير رحلات مئات المسافرين العالقين في مؤشر يؤكد متانة البنية التحتية لمنشآت الطيران السعودية باعتبارها مركزاً جوياً عالمياً، إذ تشير إحصاءات عام 2025 إلى وجود نمو قياسي في الحركة الجوية في السعودية، متجاوزة بذلك جميع المعدلات الإقليمية، بنسبة نمو بلغت 9.6% في أعداد المسافرين، وبالتالي تعزز مكانتها بوصفها واحدة من أسرع أسواق الطيران نمواً وتطوراً في العالم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد