مطارات دبي لـ المسافرين: عدم التوجه إلى المطار دون إشعار من الشركات

أهابت مطارات دبي بالمسافرين ضرورة عدم التوجه إلى مطار دبي الدولي من جانب المسافرين ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل شركة الطيران مع تأكيد موعد المغادرة، حيث لا تزال الجداول عرضة للتغيير.

وقالت إدارة مطارات دبي، عبر منصة إكس: “ننصح المسافرين بعدم التوجه إلى مطار دبي الدولي ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل شركة الطيران مع تأكيد موعد المغادرة، حيث لا تزال الجداول عرضة للتغيير”.

وأضافت: “وينبغي على المسافرين الاستمرار في التواصل مع شركات الطيران للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم”.