مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل 4.79 مليون مسافر خلال فبراير 2026

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ مساءً
مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل 4.79 مليون مسافر خلال فبراير 2026
المواطن - فريق التحرير

واصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، بعد تخطيه 53.4 مليون مسافر خلال عام 2025م ودخوله رسميًا فئة المطارات العملاقة (Mega Airports)، إذ سجل خلال شهر فبراير من العام الجاري 4.79 مليون مسافر، فيما بلغ عدد الرحلات 27.6 ألف رحلة، بإجمالي 5.6 مليون حقيبة.

وسجل المطار أعلى يوم تشغيلي بواقع 185.8 ألف مسافر بتاريخ 22 فبراير 2026، فيما سُجِّل ثالث أعلى أسبوع تشغيلي خلال الشهر بنحو 1.23 مليون مسافر، تأكيدًا على استمرار الزخم التشغيلي وكفاءة العمليات وجاهزية البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على السفر خلال شهر رمضان وحتى نهاية موسم العمرة.

واستعدت مطارات جدة مبكرًا عبر تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم ذروة العمرة، من خلال تشغيل ثلاث صالات رئيسية، وتعزيز منصات الجوازات وأنظمة الأمتعة والجسور المتحركة، ورفع الجاهزية البشرية إلى أكثر من 10 آلاف موظف، بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم تجربة سفر آمنة وميسّرة لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود شركة مطارات جدة لتعزيز تجربة السفر وتوسيع خيارات الرحلات عبر المطار، بما يتماشى مع النمو المتسارع في حركة الطيران.

يُشار إلى أن شركة مطارات جدة تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ تأسيسها عام 2022م، وتعمل على تنفيذ برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

