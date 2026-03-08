مطار الملك عبدالعزيز الدولي يصدر تنبيهًا للمسافرين

أصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تنبيهاً للمسافرين، دعا فيه إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات الرحلات قبل التوجه إلى المطار، في ظل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة والتي قد تؤثر على جداول بعض الرحلات الجوية.

وشدد المطار، في بيان عبر حسابه في منصة إكس، على أهمية متابعة القنوات الرسمية لشركات الطيران والمطار للحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات المتعلقة بحالة الرحلات.