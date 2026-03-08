Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يصدر تنبيهًا للمسافرين

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٤ مساءً
مطار الملك عبدالعزيز الدولي يصدر تنبيهًا للمسافرين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تنبيهاً للمسافرين، دعا فيه إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات الرحلات قبل التوجه إلى المطار، في ظل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة والتي قد تؤثر على جداول بعض الرحلات الجوية.

وشدد المطار، في بيان عبر حسابه في منصة إكس، على أهمية متابعة القنوات الرسمية لشركات الطيران والمطار للحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات المتعلقة بحالة الرحلات.

قد يهمّك أيضاً
مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل 4.79 مليون مسافر خلال فبراير 2026

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل 4.79 مليون مسافر خلال فبراير 2026

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل 4.79 مليون مسافر خلال فبراير 2026
السعودية

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل 4.79 مليون...

السعودية