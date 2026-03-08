مطار الملك عبدالعزيز الدولي يصدر تنبيهًا للمسافرين

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
أصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تنبيهاً للمسافرين، دعا فيه إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات الرحلات قبل التوجه إلى المطار، في ظل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة والتي قد تؤثر على جداول بعض الرحلات الجوية.
وشدد المطار، في بيان عبر حسابه في منصة إكس، على أهمية متابعة القنوات الرسمية لشركات الطيران والمطار للحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات المتعلقة بحالة الرحلات.
— مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) March 8, 2026