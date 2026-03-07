Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت

السعودية

معالم تاريخية في المسجد النبوي تجسّد جمال العمارة الإسلامية

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ مساءً
معالم تاريخية في المسجد النبوي تجسّد جمال العمارة الإسلامية
المواطن - واس

تجسّد الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد النبوي الشريف، قبل التوسعات السعودية الحديثة، أوج العمارة الإسلامية عبر العصور، في مشهد يعكس عناية المسلمين بالمسجد النبوي على مر التاريخ.

وبرزت في تلك الجهة القبة الخضراء التي شُيّدت فوق الحجرة النبوية الشريفة، وطُليت باللون الأخضر في مراحل لاحقة، لتصبح علامة بارزة في أفق المسجد النبوي، شامخةً في الركن الجنوبي الشرقي قبل أن تحيط بها التوسعات السعودية المتعاقبة.

كما ظهرت مئذنة قايتباي في الركن الجنوبي الشرقي، وتميّزت بأحجارها الداكنة وزخارفها الدقيقة، مجسّدةً الطراز الفني في أبهى صوره، فيما شكّلت المئذنة الجنوبية الغربية عند باب السلام إحدى المعالم التاريخية البارزة، بطابعها القديم وموقعها المطل على المنطقة التي كانت تُعرف بدار مروان بن الحكم.

وأبرزت العمارة في الجهتين الشرقية والجنوبية أروقةً وساحاتٍ مشيّدةً بالحجر على طراز متين، واستمرت قائمة حتى انطلاق التوسعة السعودية الأولى عام 1372هـ، ضمن منظومة تطوير شاملة شهدها المسجد النبوي في العهد السعودي.

كما عكست الروضة الشريفة، الواقعة بين القبر الشريف ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم، جماليات معمارية خاصة، بأعمدتها وتفاصيلها الزخرفية التي أظهرت تمازجًا فنيًا، في صورة تاريخية جسّدت البعد الروحي والفني لهذا الجزء من المسجد.
وتحمل هذه الجهة من المسجد النبوي إرثًا عمرانيًا وروحيًا متراكمًا، شكّل أيقونة فنية في المدينة المنورة، وعنوانًا لعناية المسلمين عبر العصور بعمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيانته وتطويره.

