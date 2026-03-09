مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط إسرائيل

أفادت مصادر طبية وإعلامية إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل إسرائيليين اثنين على الإقل جراء سقوط مقذوفات في وسط إسرائيل عقب أحدث هجوم صاروخي باليستي إيراني.

ونقلت فرانس برس عن خدمة الإسعاف قولها إن شخصين قتلا في وسط إسرائيل جراء سقوط شظايا بعد رصد رشقة صواريخ أطلقت من إيران.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أفادت في وقت سابق باستجابة المسعفين لتقارير عن سقوط مقذوفات في وسط إسرائيل، مضيفة أنه لم يتضح فورًا ما إذا كانت المقذوفات نتيجة ذخائر عنقودية أو شظايا صواريخ بعد عمليات الاعتراض.