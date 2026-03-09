مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط إسرائيل

قطر تضبط 313 شخصاً إثر تصويرهم مقاطع مضللةً لإثارة الرأي العام النيابة العامة البحرينية تطالب بإعدام متهمين: الخيانة العظمى والتخابر مع العدو أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا أمير منطقة نجران يدشّن مبادرة “صحتك في كل خطوة” ستارمر: إطالة أمد حرب إيران يهدد اقتصادنا اندلاع حريق بمحطة كهرباء في الكويت جراء سقوط شظايا مسيرة المفوضية الأوروبية تدين طهران: دمرت المنطقة بصواريخها ومسيراتها مركاز البلد الأمين يختتم أمسياته الرمضانية بشراكات تتجاوز 3.7 مليارات ريال وظائف شاغرة بـ شركة التنفيذي أمانة جدة تتلف 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وتغلق معمل حلويات بالعزيزية
أفادت مصادر طبية وإعلامية إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل إسرائيليين اثنين على الإقل جراء سقوط مقذوفات في وسط إسرائيل عقب أحدث هجوم صاروخي باليستي إيراني.
ونقلت فرانس برس عن خدمة الإسعاف قولها إن شخصين قتلا في وسط إسرائيل جراء سقوط شظايا بعد رصد رشقة صواريخ أطلقت من إيران.
وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أفادت في وقت سابق باستجابة المسعفين لتقارير عن سقوط مقذوفات في وسط إسرائيل، مضيفة أنه لم يتضح فورًا ما إذا كانت المقذوفات نتيجة ذخائر عنقودية أو شظايا صواريخ بعد عمليات الاعتراض.