مقتل نائب رئيس استخبارات بحرية الحرس الثوري الإيراني

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بمقتل نائب رئيس الاستخبارات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بهنام رضائي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل رضائي، مشيرًا إلى أن العملية تمت خلال هجوم استهدف مدينة بندر عباس الساحلية جنوب البلاد، وذلك وفق ما نقلته قناة العربية.