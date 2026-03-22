ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض | عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم | ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" | مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية | القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم | أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات | وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY | استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد | المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة | القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

مقتل 64 شخصًا في هجوم على مستشفى شرق السودان

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل 64 شخصًا، بينهم 13 طفلًا، وإصابة العشرات، جراء هجوم استهدف مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور بـالسودان.
وأوضحت أن الهجوم ألحق أضرارًا كبيرة بالمرفق الصحي، داعيةً إلى حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.
ويأتي ذلك في ظل استمرار النزاع في البلاد منذ أبريل 2023، وما خلّفه من أزمة إنسانية واسعة.

