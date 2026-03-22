مقتل 64 شخصًا في هجوم على مستشفى شرق السودان

أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل 64 شخصًا، بينهم 13 طفلًا، وإصابة العشرات، جراء هجوم استهدف مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور بـالسودان.

وأوضحت أن الهجوم ألحق أضرارًا كبيرة بالمرفق الصحي، داعيةً إلى حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار النزاع في البلاد منذ أبريل 2023، وما خلّفه من أزمة إنسانية واسعة.