مقيم أوغندي يروي تجربة صيام رمضان في المدينة المنورة

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤١ مساءً
مقيم أوغندي يروي تجربة صيام رمضان في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

يشعر المقيم أسعد عبدالله سمامبو، من أوغندا والمقيم في المدينة المنورة منذ عام 1980، بسعادة بالغة خلال شهر رمضان، ويصف أجواء المدينة وروحانياتها بأنها مصدر طمأنينة وخشوع للمصلين والزوار.
وأشار سمامبو إلى أن يومه الرمضاني يشمل صلاة الفجر وقراءة القرآن، ثم قضاء بعض الاحتياجات، قبل التوجه إلى المسجد النبوي لأداء صلاتي العصر والمغرب والعشاء والتراويح، والمشاركة في الإفطار الجماعي مع المصلين، وهو ما يمنحه شعورًا بالانتماء والألفة بين المسلمين من مختلف بقاع العالم.
وأضاف أن تجربة الإفطار والعمرة في رمضان تضيفا بعدًا روحانيًا مميزًا، حيث تجمعا بين العبادة والمحبة والتراحم، مؤكدًا أن هذا الشعور بالسكينة لا يُحس إلا في المدينة المنورة.
وقدم أسعد سمامبو شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على جهودها في تقديم الخدمات لتيسير أداء العبادات، بما يضمن أفضل تجربة للمقيمين والزوار خلال الشهر الفضيل.

 

