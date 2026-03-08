Icon

السعودية

مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية أمطار بـ13,4 ملم في ميسان

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٩ مساءً
مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية أمطار بـ13,4 ملم في ميسان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت مناطق متفرقة في المملكة هطول أمطار بكميات متفاوتة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث سجّل مركز القريع بني مالك في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة، أعلى كمية بـ13,4ملم، فيما سجّلت العويلة برنية 0,9 ملم، وكل من رنية، وحداد بني مالك بالطائف 0,6 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت 37 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الباحة 12,6 ملم في الباهر بالباحة، و1,2 ملم في شبرقة بالباحة، و1,0 ملم في بني حسن، و0,7 ملم في بلخزمر بالمندق, فيما سجّلت منطقة عسير 8,4 ملم في عفراء ببلقرن، و6,2 ملم في سد بدوة بالنماص، و4,8 ملم في طريق الملك فيصل بالنماص، و3,0 ملم في النماص، و2,5 في العاسرة بالنماص.

وأوضح التقرير، أن المنطقة الشرقية سجّلت 3,6 ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و3,2 في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، و2,0 في سلوى بالعديد، و1,4 ملم في مطار القاعدة الجوية بالجبيل، بينما سجّلت محافظة البكيرية بمنطقة القصيم 2,8 ملم في الفويلق، و1,0 في قبة بالأسياح، و0,7 ملم في الطرفية الغربية بالنبهانية.

وسجّلت منطقة الرياض 2,0 ملم في حي الملك عبدالله بالرياض، و1,8 ملم في الزلفي بالرياض، و1,4 ملم في حي الأندلس بالغاط، و1,0 ملم في أكاديمية الطيران بالرياض, كما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4cw7QgM.

