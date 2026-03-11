مكتبة المؤسس تحتفي بيوم العلم بمعرض فني تشكيلي بعنوان “في حب الأخضر”

دشّنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة معرضًا فنيًا تشكيليًا بعنوان : «في حب الأخضر»، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)، بحضور مدير عام المكتبة الدكتور بندر المبارك، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة هناء الشبلي.

ويأتي هذا المعرض احتفاء بيوم العلم، ومواصلة للفعاليات والبرامج الثقافية التي تقيمها المكتبة خلال العام 2026م

ويتضمن المعرض المقام في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص بمدينة الرياض 20 لوحة فنية تشكيلية رسمت بمختلف اتجاهات الفن التشكيلي ومدارسه الواقعية والرمزية والطبيعية استلهمت العلم السعودي ورموزه، كما استلهمت ما تضمه المملكة من مشاهد وأماكن تراثية ومعاصرة، حيث قدّمها الفنانون برؤى إبداعية تعكس مشاعر الانتماء والحس الوطني، وتبرز الاعتزاز بالهوية والتراث السعودي، من جهة، وتبين جماليات الفن التشكيلي في قراءة الواقع عبر الألوان والظلال والأضواء، وتوظيف الكتل اللونية في إبداع عناصر الحياة بالمملكة، وقراءة جماليات الطبيعة والواقع من جهة ثانية.



ويأتي هذا المعرض في إطار حرص المكتبة على تفعيل المناسبات الوطنية وتعزيز التعاون الثقافي المشترك، وإبراز دور الفنون التشكيلية في التعبير عن الهوية الوطنية.

ويستقبل المعرض زوّاره خلال يومي 10 و11 مارس، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص، وذلك من الساعة 9 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل.