مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم

تُعد مكتبة المسجد النبوي من أعرق المكتبات الوقفية في العالم الإسلامي، وتمثل مركزًا معرفيًا بارزًا يسهم في دعم الحركة العلمية والثقافية في المدينة المنورة، عبر ما تقدمه من خدمات متخصصة للباحثين والمثقفين وطلبة العلم.

وتقع المكتبة في الجهة الغربية من المسجد النبوي عند السلم رقم (10)، فيما خُصصت مرافق مستقلة للباحثات والمثقفات وطالبات العلم في موقعين؛ الأول في الجهة الشمالية عند باب (24)، والثاني في الجهة الشمالية الغربية عند باب (12)، بما يعكس عناية متكاملة بخدمة المستفيدين من الجنسين.



وتضم المكتبة ثروة علمية ونفائس معرفية، من أبرزها نحو (4,000) مخطوطة أصلية، وما يقارب (60,000) مخطوطة مصورة ورقمية، إضافة إلى قرابة (4,600) مخطوطة مصورة على وسائط متعددة، وأكثر من (250) مصحفًا مخطوطًا نادرًا، ما يجعلها من أهم خزائن التراث الإسلامي المخطوط.

كما تحتوي المكتبة على أقسام متخصصة تشمل قاعة المخطوطات، وقسم الكتب النادرة، والمكتبة الصوتية، إلى جانب مرافق مهيأة للبحث والاطلاع، مدعومة بخدمات الفهرسة الرقمية الحديثة التي تمكن الباحثين من الوصول إلى محتوياتها بدقة ويسر.

وتواصل مكتبة المسجد النبوي أداء رسالتها العلمية في حفظ التراث المخطوط وصيانته، وتيسير الإفادة منه، بما يعزز مكانة المدينة المنورة حاضنةً للعلم والمعرفة عبر العصور.

