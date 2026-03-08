Icon

دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان Icon اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف Icon رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض Icon ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة Icon أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج Icon العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة Icon الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ مساءً
ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، إن اعتداءات إيران غير المسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وذكر ملك البحرين، في كلمة له: “يؤسفنا ما تعرضت له بلادنا والدول الشقيقة والصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران”.

قد يهمّك أيضاً
ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

ملك البحرين: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ

ملك البحرين: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ

وأضاف: “مملكة البحرين كانت وستظل دولة سلام ولم تبادر يوما إلى استعداء أحد وتنتهج سبيل التعاون وحسن الجوار”.

وتابع: “وإننا لنثمن عاليًا ما أبدته قواتنا المسلحة، برجالها البواسل، وكافة الأجهزة المعنية، من جاهزية ويقظة ومسؤولية وطنية، وما قامت به من تصدٍّ حازمٍ أحبط تلك المحاولات، وحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. وهو جهدٌ نعتزّ به ونقدره حق قدره، وستخلّده الذاكرة الوطنية بكل فخر”.

وأردف قائلًا: “وفي خضم هذه التطورات، كان من حسن طالع البحرين ما أحاط بها من دعم ومساندة أخوية صادقة تجلّت في التضامن الخليجي الذي جاء في أبهى صوره، كما هو العهد به دائمًا. ولقد أثلجت صدورنا الاتصالات التي تلقيناها من الدول الشقيقة والصديقة من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة تأييدها التام للمملكة واستقرارها، ومعربة عن تمنياتها بالخير لكم جميعًا، وهي مواقف نعتز بها وتعكس ما تحظى به بلادنا من تقدير واحترام مشهود لها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد