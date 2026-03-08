دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية
قال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، إن اعتداءات إيران غير المسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
وذكر ملك البحرين، في كلمة له: “يؤسفنا ما تعرضت له بلادنا والدول الشقيقة والصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران”.
وأضاف: “مملكة البحرين كانت وستظل دولة سلام ولم تبادر يوما إلى استعداء أحد وتنتهج سبيل التعاون وحسن الجوار”.
وتابع: “وإننا لنثمن عاليًا ما أبدته قواتنا المسلحة، برجالها البواسل، وكافة الأجهزة المعنية، من جاهزية ويقظة ومسؤولية وطنية، وما قامت به من تصدٍّ حازمٍ أحبط تلك المحاولات، وحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. وهو جهدٌ نعتزّ به ونقدره حق قدره، وستخلّده الذاكرة الوطنية بكل فخر”.
وأردف قائلًا: “وفي خضم هذه التطورات، كان من حسن طالع البحرين ما أحاط بها من دعم ومساندة أخوية صادقة تجلّت في التضامن الخليجي الذي جاء في أبهى صوره، كما هو العهد به دائمًا. ولقد أثلجت صدورنا الاتصالات التي تلقيناها من الدول الشقيقة والصديقة من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة تأييدها التام للمملكة واستقرارها، ومعربة عن تمنياتها بالخير لكم جميعًا، وهي مواقف نعتز بها وتعكس ما تحظى به بلادنا من تقدير واحترام مشهود لها”.