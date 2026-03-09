ملك البحرين: سلاح الجو على جاهزية قتالية ومهارية رفيعة والبحرينيون اليوم أكثر قوة واتحادًا

زار ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلاح الجو الملكي البحريني اليوم، حيث كان في استقباله لدى وصوله ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وخالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، إلى جانب رئيس هيئة الأركان ذياب بن صقر النعيمي، وقائد سلاح الجو الملكي البحريني حمد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من كبار الضباط.

واطّلع الملك خلال الزيارة على عدد من الطائرات المقاتلة التابعة لقوة دفاع البحرين، والتي تُعد من بين الطائرات المتقدمة على مستوى العالم.

جاهزية قتالية وكفاءة عالية

وأعرب الملك عن تقديره للجهود التي يبذلها منتسبو سلاح الجو الملكي البحريني، وما يتمتعون به من جاهزية قتالية وكفاءة عالية، مشيراً إلى دورهم في العمل المشترك مع وحدات الدفاع الجوي ومختلف تشكيلات قوة دفاع البحرين في أداء مهامهم الدفاعية وحماية أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وأكد أن مملكة البحرين تواصل التزامها بنهج قائم على الحكمة والاعتدال وتعزيز السلام والتعاون، مع مواصلة تطوير علاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي والدولي بما يسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها. كما أشاد بما يتحلى به منتسبو قوة دفاع البحرين من كفاءة وانضباط وروح مسؤولية في مختلف مواقع عملهم، مؤكداً أهمية دورهم في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وخلال الزيارة، وجّه الملك كلمة عبّر فيها عن شكره لسلاح الجو الملكي والدفاع الجوي على أدائهم لمهامهم في حماية أراضي ومياه وأجواء مملكة البحرين، مشيراً إلى أن البلاد تتمتع بدرجة عالية من التماسك والوحدة الوطنية.

كما كلّف كبار ضباط سلاح الجو الملكي بنقل تحياته إلى جميع الضباط وضباط الصف والأفراد في مختلف مواقع عملهم، متمنياً لهم التوفيق في أداء واجباتهم.