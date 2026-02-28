إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، إلى جانب بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.
وقد عبر ملك المغرب عن إدانته للاعتداء الذي استهدف المملكة، ووقوف المغرب حكومةً وشعبًا إلى جانب المملكة.