ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية

الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية
أدان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، إلى جانب بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.

وقد عبر ملك المغرب عن إدانته للاعتداء الذي استهدف المملكة، ووقوف المغرب حكومةً وشعبًا إلى جانب المملكة.

